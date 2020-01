MORGAN STANLEY dévoile ses objectifs à deux ans

(AOF) - Morgan Stanley a présenté ses objectifs à deux ans. La banque américaine, qui vient de publier ses résultats du quatrième trimestre, vise une marge avant impôts comprise entre 28 % et 30 % contre 27 % en 2019. Le coefficient d'exploitation de la banque est attendu entre 70 % et 72 % à comparer avec 73 % en 2019 et elle cible une rentabilité des fonds propres comprise entre 13 % et 15 % .Elle s'élevait à 12,9 % en 2019.