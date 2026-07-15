Morgan Stanley dépasse les prévisions de bénéfices grâce à l'essor des opérations de fusion-acquisition et à la bonne tenue de ses activités de transactions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de citations de la directrice financière Sharon Yeshaya tirées d'une interview; réécriture de l'ensemble du texte à la lumière des informations issues de la conférence téléphonique avec les investisseurs) par Pritam Biswas et Tatiana Bautzer

Morgan Stanley MS.N a dépassémercredi les estimations de Wall Street concernant ses bénéfices du deuxième trimestre, affichant un chiffre d’affaires record porté par uneforte activitéde transactions, tandis que la volatilité des marchés a généré des revenus de trading records pour la banque d’investissement.

La banque a atteint son objectif de longue date de 10.000 milliards de dollars d’actifs sous gestion, aidée en cela par les liquidités perçues par les salariés des entreprises ayant réalisé une introduction en bourse au cours du deuxième trimestre. « Plus de la moitié des 148 milliards de dollars de nouveaux actifs nets provenait des flux liés aux plans d’actionnariat dans le cadre d’introductions en bourse », a déclaré Sharon Yeshaya, directrice financière de Morgan Stanley, lors d’un entretien téléphonique.

La banque s’attend à ce que ces afflux vers la gestion de patrimoine se poursuivent, puisqu’elle gère 70 % des plans d’actionnariat des 100 plus grandes « licornes », ces entreprises valorisées à plus d’un milliard de dollars, a ajouté Mme Yeshaya.

Des opérations de grande envergure ont contribué à porter la valeur totale des fusions-acquisitions annoncées à 2.800 milliards de dollars au cours des six premiers mois de l’année, soit le total le plus élevé jamais enregistré pour un premier semestre depuis le début des statistiques de LSEG en 1980. Le chiffre d’affaires de la banque d’investissement de Morgan Stanley a bondi de 58 % pour atteindre 2,44 milliards de dollars, porté par une hausse des commissions de souscription d’introductions en bourse et des honoraires de conseil en fusions-acquisitions.

Morgan Stanley a été le chef de file de l’introduction en bourse record de 2.000 milliards de dollars de SpaceX, la société d’Elon Musk SPCX.O , une introduction en bourse historique qui s’inscrit dans la reprise de l’activité sur le marché américain des introductions en bourse.

La banque d’investissement a également été chef de file de l’introduction en bourse à New York du fabricant de puces Cerebras CBRS.O et co-gestionnaire du livre d’ordres pour la levée de fonds en actions d’Alphabet GOOGL.O annoncée le mois dernier. Parmi les opérations notables du trimestre, la banque a agi en tant que banque conseil dans le cadre de l’accord conclu par Fertitta Entertainment pour l’acquisition de Caesars Entertainment, une opération évaluée à 17,6 milliards de dollars .

Le résultat net attribuable à la banque d’investissement s’est établi à 5,58 milliards de dollars, soit 3,46 dollars par action, au cours du trimestre clos le 30 juin, contre 3,54 milliards de dollars, soit 2,13 dollars par action, un an plus tôt. Les analystes tablaient sur un bénéfice de 2,94 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d’affaires net a atteint le niveau record de 21,35 milliards de dollars, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 19,64 milliards de dollars pour le deuxième trimestre.

JPMorgan Chase JPM.N , Bank of America BAC.N et Goldman Sachs GS.N ont annoncé mardi des hausses similaires de leur chiffre d’affaires dans la banque d’investissement .

PRUDENCE, MAIS ŒIL TOURNÉ VERS LES FUSIONS-ACQUISITIONS

Ted Pick, directeur général de Morgan Stanley, a déclaré aux analystes lors de la conférence téléphonique sur les résultats que la banque continuait à rechercher des cibles d’acquisition potentielles susceptibles d’accroître sa part de marché dans des secteurs ou des zones géographiques spécifiques, mais a ajouté que la barre était haute pour conclure une transaction.

Morgan Stanley a enregistré un chiffre d’affaires record dans le secteur des actions, à 6,3 milliards de dollars, soit une hausse de 69 % par rapport au même trimestre de l’année précédente. Les clients ont intensifié leurs activités de trading alors que les marchés mondiaux traversaient une période de turbulences au cours du trimestre , le bras de fer entre les États-Unis et l’Iran ayant provoqué une forte hausse des cours du pétrole .

La persistance d’une inflation élevée et l’évolution des anticipations en matière de politique monétaire ont également ajouté une part d’imprévisibilité, même si les principaux indices boursiers ont fait preuve de résilience. Une grande partie de cette hausse provient des opérations sur les marchés asiatiques, notamment à Hong Kong, en Inde, au Japon et en Corée, a ajouté la directrice financière.

JPMorgan Chase JPM.N , Bank of America BAC.N et Goldman Sachs GS.N – qui ont également dépassé leurs prévisions de bénéfices trimestriels mardi – ont fait état d’une hausse similaire de leurs activités de trading.

L'action Morgan Stanley reculait d'environ 1,2 % dans les échanges avant l'ouverture. Le titre a progressé de 28,5 % en 2026, affichant une performance inférieure à celle de Goldman Sachs, mais surpassant l'indice de référence S&P 500 .SPX .

Selon Chris McGratty, analyste chez KBW, le seul indicateur inférieur aux attentes du marché concernait les rachats d’actions, qui s’élevaient à 1,5 milliard de dollars, contre une prévision de 1,8 milliard de dollars établie par KBW.