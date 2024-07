Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Morgan Stanley: consensus dépassé grâce aux M&A et IPO information fournie par Cercle Finance • 16/07/2024 à 14:16









(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a annoncé mardi avoir dégagé un bénéfice supérieur aux attentes au deuxième trimestre, porté notamment par un regain d'activité sur le front des fusions-acquisitions (M&A) et des introductions en Bourse.



La banque d'affaires américaine a fait état ce matin d'un bénéfice net part du groupe en hausse de 44% à 2,9 milliards de dollars, soit 1,82 dollar par action, contre deux milliards (1,24 dollar par action) un an auparavant.



A titre de comparaison, les analystes attendaient un BPA de 1,65 dollar.



Le produit net bancaire a augmenté de 12% à plus de 15 milliards de dollars, soutenu principalement par un bond de 51% du revenu de sa division de banque d'investissement.



La firme new-yorkaise, qui dit avoir profité d'une 'amélioration de l'environnement sur les marchés de capitaux', indique avoir participé à davantage d'opérations de M&A, de placements privés, d'entrées en Bourse et d'offres d'obligations convertibles.



Le revenu issu du trading d'actions a lui progressé de 18% d'une année sur l'autre, essentiellement grâce à l'activité en Asie, tandis que celui généré par les actifs à revenu fixe (taux et changes) ont augmenté de 16% sous l'effet du dynamisme des marchés des devises.



Le groupe a annoncé par ailleurs qu'il prévoyait de relever le mondant de son dividende trimestriel de 7,5 cents pour le porter à 0,925 dollar.





