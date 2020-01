Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Morgan Stanley : consensus battu au 4e trimestre Cercle Finance • 16/01/2020 à 13:30









(CercleFinance.com) - Morgan Stanley publie un bénéfice net en progression de 46% à 2,24 milliards de dollars au titre du dernier trimestre 2019, représentant un BPA de 1,30 dollar, dépassant ainsi de 26 cents l'estimation moyenne des analystes. Les revenus ont grimpé de 27% à près de 10,9 milliards, avec des contributions positives de chacune des divisions 'institutional securities' (banque d'investissement et opérations de marché), gestion de fortune et gestion d'investissement. Ainsi, sur l'ensemble de l'année écoulée, la banque d'affaires new-yorkaise a engrangé un bénéfice net d'un peu plus de neuf milliards de dollars, soit 5,19 dollars par action, pour des revenus record de 41,4 milliards.

Valeurs associées MORGAN STANLEY NYSE +0.15%