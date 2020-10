Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Morgan Stanley : consensus battu au 3e trimestre Cercle Finance • 15/10/2020 à 13:54









(CercleFinance.com) - Morgan Stanley publie un bénéfice net en progression de 25% à 2,72 milliards de dollars au titre du troisième trimestre 2020, soit un BPA de 1,66 dollar, dépassant ainsi d'une quarantaine de cents l'estimation moyenne des analystes. Soutenus par des marchés actifs cet été, les revenus ont grimpé de 16% à 11,7 milliards, avec des contributions positives de chacune des divisions 'institutional securities' (banque d'investissement et opérations de marché), gestion de fortune et gestion d'investissement. 'La finalisation de l'acquisition d'E*TRADE, le relèvement de note chez Moody's et l'acquisition récemment annoncée d'Eaton Vance renforcent significativement notre firme et nous placent en bonne position pour la croissance future', indique le PDG James Gorman.

Valeurs associées MORGAN STANLEY NYSE +0.44%