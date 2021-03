MORGAN STANLEY conclut l'acquisition d'Eaton Vance

(AOF) - Morgan Stanley a conclu l'acquisition d'Eaton Vance; une transaction réalisée en actions et en numéraire. Les actionnaires ordinaires d'Eaton Vance ont reçu 0,5833 action ordinaire Morgan Stanley et 28,25 dollars par action en espèces pour chaque action ordinaire Eaton Vance, et ont eu la possibilité de choisir de recevoir la contrepartie de la fusion entièrement en espèces ou entièrement en actions, sous réserve d'une répartition proportionnelle et d'un ajustement.

"Cette acquisition fait avancer notre transformation stratégique en continuant à ajouter des produits de commissions supplémentaires pour compléter notre banque d'investissement intégrée de classe mondiale. Avec l'ajout d'Eaton Vance, Morgan Stanley supervisera 5400 milliards de dollars d'actifs de clients dans ses segments de gestion de patrimoine et de gestion d'actifs. Les activités de Morgan Stanley Investment Management et d'Eaton Vance connaissent une forte croissance et leurs capacités complémentaires d'investissement et de distribution apporteront une valeur ajoutée significative à nos clients de la gestion d'investissement", a déclaré James P. Gorman, président et directeur général de Morgan Stanley.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Réductions d'effectifs en cascade

Aux Etats-Unis et en Europe, les banques d'investissement avaient mis en pause leurs plans de réduction d'effectifs. Toutefois, face à un envol du coût des impayés, ces établissements vont devoir réduire leurs effectifs. Même si, sur l'année 2020, certains analystes estiment que les revenus des douze grandes banques d'investissement mondiales devraient bondir de 25% à plus de 188 milliards de dollars. S & P Global Ratings considère que 2021 pourrait s'avérer encore plus dure que 2009.

Les banques européennes sont les plus actives en matière de réduction d'effectifs. Au troisième trimestre, les effectifs de « front office » ont diminué de 5% en Europe. Les métiers actions ont été les plus touchés.

Commerzbank, qui a affiché des pertes de 162 millions d'euros entre janvier et septembre suite à des provisions pour faire face à la crise et à des charges de restructuration, pourrait supprimer environ 10.000 postes. C'est presque autant que sa rivale, Deutsche Bank, qui va ramener ses effectifs de 87.000 à 74.000 emplois d'ici à 2022.