Morgan Stanley: bénéfice net en recul de 32% au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley publie un chiffre d'affaires de 13,1 Mds$ au titre du 2e trimestre, en baisse de 11% par rapport à la même période un an plus tôt (14,7 Mds$).



Dans le même temps, la division Institutional Securities voit son chiffre d'affaires passer de 7,1 à 6,1 Mds$, le Wealth Management recule de 6,1 à 5,7 Mds$ et l'activité Investment Management passe de 1,7 à 1,4 Md$.



Par conséquent, la banque américaine présente un bénéfice net de 2,5 Mds$, en recul de 32% par rapport au 2e trimestre 2021 (3,5 Mds$), soit un BPA de 1,39$ contre 1,85$ précédemment.



Le p.d.-g. James P. Gorman, met néanmoins en avant 'un solide trimestre' malgré un environnement de marché plus volatil qu'auparavant.





