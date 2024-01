Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Morgan Stanley: bénéfice net de 9,1 Mds$ sur 2023 information fournie par Cercle Finance • 16/01/2024 à 14:00









(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a annoncé un chiffre d'affaires net de 12,9 milliards de dollars pour le quatrième trimestre clos le 31 décembre 2023, contre 12,7 milliards de dollars il y a un an.



Le bénéfice net s'est élevé à 1,5 milliard de dollars, ou 0,85 $ par action diluée, contre 2,2 milliards de dollars, ou 1,26 $ par action diluée, pour la même période de l'année dernière.



Les revenus nets pour l'ensemble de l'année se sont élevés à 54,1 milliards de dollars, contre 53,7 milliards de dollars il y a un an.



Le bénéfice net s'est élevé à 9,1 milliards de dollars, ou 5,18 dollars par action diluée, contre 11,0 milliards de dollars, ou 6,15 dollars par action diluée, il y a un an.



Ted Pick, PDG de Morgan Stanley, a déclaré : ' En 2023, la société a enregistré un ROTCE solide dans un contexte de marché mitigé et un certain nombre de vents contraires. Nous commençons 2024 avec une stratégie commerciale claire et cohérente et une équipe de direction unifiée. Nous nous concentrons sur la réalisation de nos objectifs financiers à long terme et sur la poursuite des résultats pour les actionnaires.'





