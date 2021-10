Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Morgan Stanley : bénéfice de 3,7 Mds$ au 3ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 14/10/2021 à 14:02









(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a annoncé aujourd'hui des revenus nets de 14,8 milliards de dollars pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2021, contre 11,7 milliards de dollars un an plus tôt. Le bénéfice net s'est élevé à 3,7 milliards de dollars au 3ème trimestre 2021, soit 1,98 $ par action diluée, contre un bénéfice net de 2,7 milliards de dollars, soit 1,66 $ par action diluée, pour la même période de l'année précédente. Les résultats de l'exercice en cours avec ceux des périodes précédentes ont profité des acquisitions d'E*TRADE en gestion de fortune et Eaton Vance en gestion d'investissement.

Valeurs associées MORGAN STANLEY NYSE 0.00%