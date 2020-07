Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Morgan Stanley : au-dessus des attentes au T2 Cercle Finance • 16/07/2020 à 14:51









(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a fait état ce jeudi, au titre de son deuxième trimestre 2020, d'une hausse de 45% de son résultat net, lequel s'affiche à 3,2 milliards de dollars. Les revenus s'affichent à 13,414 milliards de dollars. Ils augmentent nettement par rapport à la même période en 2019 (10,244 milliards). Le bénéfice par action, référence aux États-Unis en matière de performances des entreprises, est ainsi passé de 1,23 dollar à 1,96 dollar. C'est au-dessus du consensus, les économistes s'attendant plutôt à un BPA de 1,14 dollar.

Valeurs associées MORGAN STANLEY NYSE 0.00%