Morgan Stanley anticipe une correction

(AOF) - « La correction s'est fait attendre mais elle devrait finalement être une pause qui rafraîchit avant une reprise de la hausse plus tard cette année », affirme Michael J Wilson, stratège chez Morgan Stanley. Il prévoit une baisse significative, mais il s'attend à ce que pour le S&P 500 la moyenne mobile à 200 jours, actuellement à 2650 points, soit défendue vigoureusement. Au cours des dernières semaines, le stratège a modifié ses recommandations en se tournant vers des actions à bêta plus élevés, cycliques et de plus petite capitalisation.

" S'il est difficile de faire confiance à une telle rotation alors que les statistiques restent si faibles et que les perspectives ne sont pas claires, l'histoire suggère que c'est exactement ce qu'il faut faire à ce stade du cycle ", explique Michael J Wilson.