Morgan Stanley affiche son optimisme le plus marqué vis-à-vis des actions depuis avril, après la vague de ventes de la semaine dernière

Morgan Stanley s'est montré le plus optimiste vis-à-vis des actions depuis avril et a déclaré lundi que la chute de la semaine dernière avait ouvert la voie à un rebond, les valorisations malmenées offrant aux investisseurs des points d'entrée plus avantageux.

La vague de ventes frénétiques, qui a poussé vendredi l’indice de référence S&P 500 .SPX et l’indice des valeurs vedettes Dow Jones .DJI en territoire de correction , constituait un “dépassement” et ne reflétait pas une détérioration des fondamentaux, a déclaré une équipe dirigée par Mike Wilson, stratège en chef pour les actions américaines.

Ce point de vue offre un contrepoint saisissant au pessimisme qui s'est emparé des marchés mondiaux. Les inquiétudes liées aux dépenses importantes et aux vents contraires politiques ont amplifié la pression sur le secteur de l'IA, et l'entrée en bourse très attendue d'Anthropic ANT.O n'a pas non plus réussi à relancer le secteur.

“Le contexte fondamental est aujourd’hui nettement plus sain”, ont déclaré les analystes.

“Avec le réajustement des valorisations et le redressement du sentiment, nous sommes désormais plus optimistes sur le plan tactique que nous ne l’avons été depuis début avril. C’est l’occasion en or que nous attendions patiemment, et nous n’allons pas la laisser passer.”

Les marchés anticipent une contraction de 6% des bénéfices en 2027, a indiqué la société de courtage, alors que Morgan Stanley prévoit une croissance de 14% et que le consensus s’établit à 17%. Les hyperscalers, les valeurs industrielles et les valeurs cycliques de qualité pourraient offrir des opportunités, a-t-elle ajouté.

Les contrats à terme laissaient présager une ouverture en forte hausse pour les principaux indices de Wall Street lundi. Les actions de certains poids lourds de l’IA étaient également en hausse avant l’ouverture, Nvidia NVDA.O , Alphabet GOOGL.O et Meta META.O enregistrant chacune des gains compris entre 4% et 8%.

Morgan Stanley a également fait valoir que les anticipations des investisseurs concernant de futures hausses de taux par la Réserve fédérale étaient trop “hawkish”, les marchés ayant “déjà opéré le resserrement”.

Selon les données compilées par LSEG, les traders tablent sur au moins deux hausses de taux de la Fed d’ici mars prochain.