Morgan Stanley: acquisition d'Apex Companies information fournie par Cercle Finance • 01/02/2023 à 17:21

(CercleFinance.com) - Les fonds d'investissement gérés par Morgan Stanley Capital Partners (MSCP) ont racheté à Sentinel Capital Partners Apex Companies, un fournisseur de premier plan de solutions en matière de conseil et d'ingénierie dans le domaine de l'environnement.



MSCP s'associe à l'équipe de direction actuelle dirigée par le DG Dave Fabianski, qui continuera à diriger l'entreprise. Sentinel Capital Partners conservera une position minoritaire dans la société.



Apex est un leader dans le domaine des services de conseil et d'ingénierie pour un large éventail de besoins en matière d'environnement et d'infrastructure.



La société sert des clients du secteur public aux niveaux fédéral, étatique et municipal, ainsi que des milliers de clients du secteur privé dans les secteurs du commerce de détail, de l'industrie, de l'immobilier, de la technologie, des services financiers et de l'énergie.



' Leader établi dans le domaine de la conformité des eaux pluviales et des services environnementaux, Apex offre également un solide portefeuille de services dans les domaines suivants : infrastructures et ressources en eau, conformité et assurance (y compris le conseil ESG), santé et sécurité, transport et génie civil ' indique la direction.