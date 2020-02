Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Morgan Stanley achète le courtier E*Trade Financial pour $13 mds Reuters • 20/02/2020 à 15:28









BANGALORE, 20 février (Reuters) - Morgan Stanley MS.N a annoncé jeudi le rachat du courtier E*Trade Financial Corp ETFC.O pour 13 milliards de dollars (environ 12 milliards d'euros) entièrement en actions, la plus importante acquisition d'une banque de Wall Street depuis la crise financière de 2008. L'opération permettra à Morgan Stanley de se renforcer dans la gestion de fortune, un segment que la banque tente de développer pour faire face à une éventuelle baisse des bénéfices dans les services de trading et d'investissement. Avec E*Trade Financial, Morgan Stanley va enrichir son portefeuille de plus de 5,2 millions de clients supplémentaires et de 360 milliards de dollars d'actifs. Mike Pizzi, le directeur général d'E*Trade Financial, restera à la tête de cette entité à l'issue de l'opération. "E*Trade représente une opportunité de croissance extraordinaire pour notre activité de gestion de fortune et un bond en avant dans notre stratégie" pour ce segment, a déclaré James Gorman, le directeur général de Morgan Stanley. Dans le cadre de cette opération, les actionnaires d'E*Trade recevront 1,0432 action Morgan Stanley pour chaque titre apporté, soit une prime de 30,7% par rapport au cours de clôture de la cible mercredi. En avant-Bourse à Wall Street, l'action E*Trade bondissait de 24,6% à 56 dollars. L'opération devrait être finalisée au quatrième trimestre. (C Nivedita; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées E TRADE FNCL NASDAQ +24.48% MORGAN STANLEY NYSE -3.62%