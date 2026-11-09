Morgan Stanley abaisse ses objectifs de cours sur les grandes valeurs du luxe

Les valeurs du luxe accusent quelques-unes des plus fortes baisses de l'indice CAC 40 lundi alors que Morgan Stanley a abaissé leurs objectifs de cours sur plusieurs grandes valeurs du secteur en raison d'un environnement de marché jugé plus difficile que prévu en cette fin d'année.

Ses inquiétudes portent tout particulièrement sur la faiblesse de la demande en Chine, qui représente 25% des ventes totales, mais aussi concernant la détérioration de l'activité en France et en Corée du Sud, qui pèsent respectivement 7,5% et 6% du marché.

L'intermédiaire ne vise notamment plus que 415 euros pour LVMH, contre 420 euros jusqu'à présent, tout en conseillant de pondérer en ligne le titre. Cela fait apparaître un potentiel haussier de seulement 2%.

Il réduit également son objectif sur Hermès à 1 375 euros, contre 1 400 précédemment, renouvelant là aussi son conseil pondérer en ligne sur la valeur. Le potentiel de hausse ressort à seulement 1%.

Richemont, seule exception au sein du secteur

MS ramène par ailleurs sa cible sur Kering de 220 à 200 euros, soit un potentiel de 7%, avec une recommandation toujours à pondérer en ligne.

S'il dit rester à l'écart des trois poids lourds français, l'analyste recommande de surpondérer Richemont, qui demeure sa valeur préférée au sein du secteur, tout en réduisant son objectif de 220 à 206 francs suisses.

Vers 14h30, LVMH recule de 2,1% à 400 euros, Hermès perd 1,3% à 1 345 euros mais Kering parvient à grappiller 0,7% à 188,5 euros. A Zurich, l'action Richemont perd 0,2% à 169,4 francs suisses. L'indice sectoriel STOXX recule quant à lui de 0,8%