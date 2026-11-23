** Morgan Stanley abaisse la recommandation sur l'action Jefferies JEF.N de "neutral" à "sous-pondérer"
** L'analyse financière abaisse son objectif de cours de 50 à 45 dollars, ce nouveau cours cible laissant entrevoir un potentiel de hausse d'environ 16 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action
** La société estime que l’entreprise offre moins de perspectives de croissance que ses concurrents, malgré des « progrès significatifs dans l’ensemble de ses activités »
** Son exposition importante au financement à effet de levier pourrait constituer un risque, ajoute la société de courtage
** "De plus, les problèmes juridiques et de crédit non résolus continuent d’ajouter de l’incertitude et un risque médiatique au titre", indique Morgan Stanley
** Le titre progresse de 2,8 % en pré-ouverture après une série de neuf jours de baisse consécutifs, sa plus longue depuis plus d’un an(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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