** Morgan Stanley abaisse la note de la banque d'investissement Houlihan Lokey HLI.N , la faisant passer de « surpondérer » à « pondération neutre »

** La société de courtage explique que cette révision à la baisse reflète son changement de préférence en faveur des bénéficiaires de la croissance des fusions-acquisitions stratégiques des grandes capitalisations, un secteur dans lequel HLI est moins directement exposée

** Morgan Stanley table sur une reprise plus progressive des fusions-acquisitions initiées par des actionnaires, qui représentent plus de 50 % du total des commissions de HLI

** Selon Morgan Stanley, l’évolution inégale du nombre de transactions alimente le scepticisme quant à la reprise du marché des entreprises de taille moyenne

** Morgan Stanley estime que le ratio de rémunération de 61,5 %, que HLI vise systématiquement et qui mesure le montant consacré par une entreprise à la rémunération de ses salariés par rapport à son chiffre d’affaires, limite également la progression des marges par rapport à ses concurrents

** Quatre courtiers sur dix attribuent à l’action la recommandation « acheter » et six « conserver »; leur objectif de cours médian est de 162 dollars, selon les données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, l'action a reculé de 24,2 %