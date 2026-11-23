** Morgan Stanley abaisse la note de la banque d'investissement Houlihan Lokey HLI.N , la faisant passer de « surpondérer » à « pondération neutre »
** La société de courtage explique que cette révision à la baisse reflète son changement de préférence en faveur des bénéficiaires de la croissance des fusions-acquisitions stratégiques des grandes capitalisations, un secteur dans lequel HLI est moins directement exposée
** Morgan Stanley table sur une reprise plus progressive des fusions-acquisitions initiées par des actionnaires, qui représentent plus de 50 % du total des commissions de HLI
** Selon Morgan Stanley, l’évolution inégale du nombre de transactions alimente le scepticisme quant à la reprise du marché des entreprises de taille moyenne
** Morgan Stanley estime que le ratio de rémunération de 61,5 %, que HLI vise systématiquement et qui mesure le montant consacré par une entreprise à la rémunération de ses salariés par rapport à son chiffre d’affaires, limite également la progression des marges par rapport à ses concurrents
** Quatre courtiers sur dix attribuent à l’action la recommandation « acheter » et six « conserver »; leur objectif de cours médian est de 162 dollars, selon les données compilées par LSEG
** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, l'action a reculé de 24,2 %(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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