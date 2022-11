Moral mitigé sur les marchés

Les marchés boursiers européens et américains connaissaient un retour au calme lundi, après leur bond de la semaine passée, tandis que Hong Kong a salué les mesures de soutien à l'immobilier annoncées par Pékin.

En Europe, Paris prenait 0,36%, Londres 0,37%, Francfort 0,42% et Milan 0,67% vers 12H35 GMT.

La Bourse de New York s'annonçait en retrait de 0,2% à 0,5% selon les contrats à terme des trois principaux indices. L'indice technologique Nasdaq avait enregistré la semaine dernière l'une des meilleures performances hebdomadaires de l'année, dans la foulée de la publication d'un ralentissement de l'inflation aux États-Unis.

Ces données ont fait espérer aux investisseurs un ralentissement du rythme des hausses de taux de la banque centrale américaine, la Fed.

Cependant lundi l'enthousiasme se tassaient à force d'entendre banquiers centraux et analystes répéter qu'il est trop tôt pour crier victoire sur l'inflation.

L'analyste de Hargreaves Lansdown, Susannah Streeter, rapporte qu'un des gouverneurs de la Fed, Christopher Waller, a averti que "la lutte contre l'inflation" était "encore un dur combat à mener", ce qui laisse à penser que la fin des hausses de taux d'intérêt n'est peut-être pas pour tout de suite.

"Il a toujours été clair qu'il serait facile de ramener l'inflation de 9-10% à 4-5%. La ramener à 2% pourrait être beaucoup plus compliqué et nécessiter des taux plus élevés pendant plus longtemps", prévient Stephen Innes, analyste chez SPI AM.

En conséquence, les taux d'intérêt des obligations de l'Etat américain remontaient légèrement.

Après son plongeon de la semaine passée, le dollar s'appréciait de 0,61% par rapport à l'euro, à 1,0285 dollar vers 12H35 GMT. La devise américaine se renforçait face au yen et à la livre.

En Asie, Hong Kong a fini sur un bond de 1,70% après l'annonce par la Chine de mesures de relance du secteur immobilier, un gros contributeur du PIB chinois, notamment un soutien au crédit.

Le pays a connu un boom du secteur immobilier à partir de 1998 et les promoteurs se sont développés à vitesse grand V grâce aux prêts bancaires, mais face à leur endettement colossal les autorités ont décidé de mettre le holà à partir de 2020.

Pour Lu Ting, de Nomura, ces mesures sont "le pivot le plus crucial depuis que Pékin a considérablement resserré le financement du secteur immobilier". Ce plan s'ajoute à un assouplissement de certaines mesures contre le Covid-19 annoncé vendredi par Pékin.

Les marchés scrutent par ailleurs les déclarations qui émanent du G20. Mercredi, ils prendront connaissance des annonces budgétaires du Royaume-Uni.

Revers pour le suisse Roche

Le traitement expérimental de Roche contre la maladie d'Alzheimer n'a pas atteint ses objectifs lors d'essais cliniques de phase III, un nouveau revers sur cette maladie qui faisait chuter son titre de 3,49% à la Bourse de Zurich.

Rheinmetall lance une offensive sur Expal Systems

Le fabricant d'armes allemand Rheinmetall (+5,84%) veut étendre son activité de munitions en reprenant la société espagnole Expal Systems. La transaction devrait être finalisée d'ici l'été 2023. Le prix d'achat convenu est basé sur une valeur d'entreprise de 1,2 milliard d'euros, notent les analystes de Berenberg.

Du côté du bitcoin et du pétrole

Le patron de la plateforme de cryptomonnaies Binance a affirmé lancer un fonds de recours pour limiter les dégâts causés par la faillite de sa rivale FTX, redonnant un peu de couleur au cours du bitcoin qui montait de 2,45% à 16.770 dollars.

Les cours du pétrole reculaient vers 12H35 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier 2023 valait 95,04 dollars (-0,99%).

Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison en décembre baissait de 1,19% à 87,90 dollars.

