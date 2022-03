Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moody's: retire les notations de crédit des entités russes information fournie par Cercle Finance • 25/03/2022 à 11:47









(CercleFinance.com) - Moody's Corporation a annoncé aujourd'hui que Moody's Investors Service (MIS) avait l'intention de retirer les notations de crédit des entités russes.



Le 5 mars 2022, Moody's a annoncé la suspension des opérations commerciales en Russie.





