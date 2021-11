Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moody's : réalise l'acquisition de Bogard information fournie par Cercle Finance • 03/11/2021 à 12:20









(CercleFinance.com) - Moody's Corporation annonce l'acquisition de Bogard, un fournisseur de données et d'informations relatives aux personnes politiquement exposées (PPE) dans la région nordique. L'acquisition renforce la capacité de Moody's à aider ses clients à réaliser les vérifications et recherches de connaissance du client (KYC) pour lutter contre la criminalité financière. Bogard couvre la Suède, la Norvège, le Danemark et la Finlande. La société recueille, affine et met à jour ses données à l'aide de sources variées, y compris les autorités fiscales, les registres d'entreprise et immobiliers, et d'autres référentiels dans la région nordique. 'La technologie avancée et l'expertise locale de Bogard viennent renforcer les capacités d'évaluation des risques de Moody's afin de lutter contre le crime financier, tout en consolidant notre présence dans la région.' déclare Keith Berry, directeur général de l'unité commerciale Moody's KYC.

Valeurs associées MOODY'S NYSE 0.00%