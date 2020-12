MOODY'S rachète ZM Financial Systems

(AOF) - Moody's Corporation a annoncé le rachat de ZM Financial Systems (ZMFS), un fournisseur de premier plan de logiciels de gestion des risques et financière pour le secteur bancaire américain. La transaction renforce la position de Moody's en tant que leader de l'évaluation intégrée des risques en enrichissant la gamme de solutions de gestion des risques d'entreprise de Moody's Analytics.

La gamme de produits de ZMFS fournit des systèmes et services clés que les banques et d'autres institutions financières utilisent pour modéliser et gérer le risque, et pour prendre des décisions commerciales importantes liées à la gestion de l'actif et du passif (ALM, asset and liability management), à la gestion de portefeuille, à la liquidité, à la solvabilité et à la budgétisation.

Utilisant un moteur complet de gestion du flux de trésorerie, ces solutions permettent aux professionnels du secteur bancaire de faire des prévisions et des tests de stress pour leurs bilans en analysant les schémas de données, en modélisant les positions, en négociant des valeurs mobilières et en achetant et vendant des prêts.

Financé avec des liquidités disponibles, l'investissement ne devrait pas avoir une incidence importante sur les résultats financiers 2020 de Moody's.

