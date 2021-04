Moody's plus optimiste sur la perspective du secteur mondial de l'énergie

(AOF) - Moody's a révisé de stable à positive sa perspective sur le secteur mondial de l'énergie (pétrole et gaz). " La demande insatisfaite des consommateurs et la reprise du commerce et de l'activité manufacturière dans le monde stimulent l'activité économique, encourageant une reprise plus rapide de la demande et des prix du pétrole et du gaz à la fin de 2021 et au début de 2022 ", explique l'agence de notation.

Les bénéfices des sociétés pétrolières intégrées augmenteront d'un taux médian d'environ 50 % grâce à la hausse des prix moyens du pétrole et aux récents gains d'efficacité opérationnelle.