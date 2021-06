Moody's : la BCE ne s'attachera pas à la hausse à court terme des taux d'inflation

(AOF) - La Banque centrale européenne (BCE) devrait poursuivre sa politique monétaire très accommodante pendant plusieurs années, sans s'attacher à la hausse à court terme des taux d'inflation et en s'employant principalement à assurer la reprise économique post-covid, à plusieurs vitesses au sein de la zone euro, relève Moody's Investors Service. L'agence de notation anticipe une relative volatilité des données d'inflation pour le reste de l'année et une grande partie de 2022, ceci en raison d'augmentations ponctuelles des prix des biens et services.

Après la reprise normale de l'activité économique, le taux d'inflation devrait commencer à s'affaiblir au second semestre de 2022, les effets des hausses de prix ponctuelles s'estompant dans les données d'inflation.

Il faudra attendre 2023 pour savoir si les pressions inflationnistes sous-jacentes sont réellement et durablement orientées à la hausse.