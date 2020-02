Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moody's : juste sous les attentes au quatrième trimestre Cercle Finance • 12/02/2020 à 13:25









(CercleFinance.com) - Le groupe Moody's a fait état ce mercredi, s'agissant du quatrième trimestre de son exercice 2019, d'un bénéfice net de 361 millions de dollars, contre 254 millions un an plus tôt, soit respectivement 1,91 après 1,31 dollar par action. En données ajustées, le BPA s'affiche à 1,88 dollar. C'est en-dessous de ce qu'anticipaient les analystes, qui visaient 1,91 dollar. C'est malgré tout mieux qu'à la même période un an plus tôt : le BPA ajusté était alors de 1,29 dollar. S'agissant de 2019, le groupe annonce un bénéfice par action compris de 7,42 dollars, en hausse de +10% par rapport à l'exercice précédent. Enfin, concernant les perspectives, Moody's vise un BPA ajusté compris entre 8,60 et 8,80 dollars.

