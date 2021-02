Moody's ESG Solutions ouvre un bureau à Singapour

(AOF) - Le groupe Moody's ESG Solutions vient d'annoncer l'ouverture d'un nouveau bureau à Singapour par le biais de sa filiale V.E. Il sera dirigé par Komi Rajdev, qui a été désigné comme Responsable du développement commercial de V.E pour la région Asie-Pacifique.

" De plus en plus d'acteurs du marché en Asie-Pacifique s'efforcent d'aligner leurs activités de financement sur des objectifs de durabilité. Le groupe Moody's ESG Solutions a pour mission de fournir aux clients les outils et les connaissances en matière d'ESG dont ils ont besoin pour gérer les risques et faire face à leurs impacts sociaux et environnementaux," a déclaré Andrea Blackman, responsable international de Moody's ESG Solutions.

En collaboration avec sa filiale V.E, Moody's ESG Solutions proposera également des services d'avis de tiers (SPO) en soutien au programme de subvention de prêts liés à l'environnement et à la durabilité (GSLS), récemment lancé par l'Autorité monétaire de Singapour (MAS). Le GSLS a pour objectif d'aider les entreprises à accéder à un financement durable et les banques à développer des cadres de prêts liés au développement durable.