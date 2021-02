Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moody's : baisse de 5% du BPA ajusté au 4e trimestre Cercle Finance • 12/02/2021 à 13:27









(CercleFinance.com) - Moody's publie au titre des trois derniers mois de 2020 un BPA ajusté en baisse de 5% à 1,91 dollar, manquant toutefois le consensus, pour un chiffre d'affaires de 1,3 milliard de dollars, en croissance de 5% par rapport à la même période en 2019. 'À mesure que la gestion des risques devient plus complexe, la demande de nos aperçus et de nos solutions n'a jamais été aussi grande', commente son directeur général (CEO) de l'agence de notation financière, Robert Fauber. Affichant ainsi sur l'ensemble de 2020 un BPA ajusté en hausse de 22% à 10,15 dollars, Moody's l'anticipe à nouveau en progression pour l'exercice qui commence, dans une fourchette allant de 10,30 à 10,70 dollars.

