Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moody's : acquisition de RMS pour environ 2 Mds$ information fournie par Cercle Finance • 06/08/2021 à 12:40









(CercleFinance.com) - Moody's Corporation annonce l'acquisition de RMS pour environ 2,0 milliards de dollars. RMS est le leader mondial des modèles et des analyses des risques liés aux catastrophes naturelles et climatiques. Cette acquisition entraînera une augmentation immédiate du chiffre d'affaires de Moody's dans les activités de données et d'analyses d'assurance, qui s'élèvera à près de 500 millions de dollars. Pour l'exercice se terminant le 30 septembre 2021, RMS prévoit un chiffre d'affaires d'environ 320 millions de dollars et devrait réaliser un résultat opérationnel ajusté d'environ 55 millions de dollars. ' Face à la pandémie mondiale, à la crise climatique et à l'augmentation des cyberattaques, nos clients doivent s'occuper de la gestion de risques bien plus vastes que jamais. ' a déclaré Rob Fauber, président et directeur général de Moody's.

Valeurs associées MOODY'S NYSE +1.14%