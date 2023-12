Moody's abaisse la perspective de la note de crédit de la Chine à négative

(AOF) - Moody's Investors Service a abaissé la perspective de la note de crédit de la Chine, la faisant passer de stable à négative. L'agence de notation a confirmé la note de crédit à long terme A1 du pays.

"Le passage à une perspective négative est dû au fait qu'il est de plus en plus évident que le gouvernement et le secteur public au sens large apporteront un soutien financier aux administrations régionales et locales (ARL) et aux entreprises d'État en difficulté financière, ce qui fait peser des risques importants sur la solidité budgétaire, économique et institutionnelle de la Chine" a expliqué Moody's Investors Service.

Elle a ajouté que la modification des perspectives reflète également les risques accrus liés à une croissance économique structurellement et durablement plus faible à moyen terme et à la rationalisation en cours du secteur immobilier.