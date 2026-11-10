Moody's abaisse à négative la perspective d'Alstom

L'agence de notation maintient la note de crédit Ba3 du groupe, mais abaisse sa perspective face aux difficultés industrielles rencontrées en Allemagne. Elle souligne toutefois l'engagement de la direction en faveur du désendettement et entrevoit une amélioration des indicateurs financiers à horizon 2027/2028.

Moody's confirme la note d'émetteur à long terme Ba3 d'Alstom, mais abaisse sa perspective de stable à négative. Cette décision fait suite aux difficultés d'exécution rencontrées par le groupe sur certains projets, "en particulier sur la plateforme Coradia Max en Allemagne", où les coûts de modernisation se sont révélés plus élevés que prévu, explique l'agence de notation.

Ces difficultés ont contribué à la publication d'une marge d'EBIT ajusté inférieure aux attentes au premier semestre de l'exercice 2026/2027. Elle s'est établie à -4% sur un chiffre d'affaires de 9,3 milliards d'euros, contre une marge positive de 4,3% un an plus tôt. Elles ont également conduit Alstom à revoir à la baisse ses prévisions annuelles.

Si Moody's a néanmoins maintenu la note Ba3, c'est notamment parce qu'elle salue "l'engagement fort de la direction à préserver la qualité de crédit du groupe". Après avoir mené à bien son plan de désendettement d'environ 2 milliards d'euros annoncé en 2024, la direction a fixé un nouvel objectif de désendettement du même montant.

L'agence anticipe une nette amélioration des indicateurs de crédit d'Alstom au cours de l'exercice 2027/2028. Cette évolution devrait être soutenue par "les initiatives engagées pour renforcer l'activité, la dynamique toujours favorable du marché ferroviaire et le niveau élevé des commandes reçues au premier semestre, à 11 milliards d'euros contre 10,5 milliards d'euros un an auparavant".

Peu après 10h30, le titre est stable ( 0,09%), à 10,70 euros. Il a perdu plus de 57% depuis le début de l'année.