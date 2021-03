Mood'ys : le taux de défaut devrait tomber à 3,7% en fin d'année

(AOF) - Six entreprises notées par Moody's ont fait défaut dans le monde en février, contre trois en janvier. Cela porte à neuf le nombre de défaillances depuis le début de l'année, ce qui est inférieur aux 15 enregistrées au cours des deux premiers mois de 2020. Le taux de défaillance mondial sur 12 mois des titres de qualité spéculative est tombé à 6,6 % fin février, contre 6,8 % fin janvier.

Les entreprises du secteur du pétrole et du gaz et celles du secteur de la distribution, qui ont été les principales sources de défauts ces dernières années, ont enregistré chacune un défaut en février, les premiers défauts dans ces secteurs en 2021.

L'agence de notation s'attend à ce que ce taux de défaut tombe à 3,7% à la fin de cette année, avant de remonter à 3,9% en février 2022.

Dans son scénario de base, elle prévoit que les vaccins contre le coronavirus seront largement distribués au public vers le milieu de l'année et que la gestion de la pandémie continuera de s'améliorer. Cela conduira à la reprise d'une plus grande activité commerciale, même si la reprise sera inégale selon les pays et les secteurs. En outre, Moody's suppose que le soutien fiscal et monétaire restera en place jusqu'à ce que la reprise économique s'autonomise.

" Si elles se cristallisent, ces hypothèses sous-tendront un taux de défaut plus faible en 2021 qu'en 2020 ", conclut-elle.