Montpensier Finance : Sébastien Barbe nommé directeur général

(AOF) - Sébastien Barbe, 50 ans, rejoint Montpensier Finance en qualité de directeur général à compter du 3 octobre 2022. Précédemment, Sébastien Barbe, était membre du comité exécutif du Crédit Mutuel Arkéa et directeur du Pôle Assurances, Gestion, Immobilier. Depuis 2017, il était président des directoires de Fédéral Finance et Fédéral Finance Gestion.

Entre 2011 et 2022, Sébastien Barbe a développé la société de gestion Schelcher Prince Gestion en qualité de directeur général. Auparavant, il était responsable de la gestion Obligataire et Convertibles chez Rothschild & Cie Gestion. Il a débuté sa carrière en qualité de gérant obligataire chez Indocam entre 1995 et 1999.