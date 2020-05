Montpensier Finance pointe quatre catalyseurs pour les marchés

(AOF) - Après le rebond d'avril, les marchés peuvent-ils reprendre leur marche en avant ? Tout dépendra de quatre éléments clés : tensions sino-américaines, reprise économique aux Etats-Unis et en Chine, soutien des grandes banques centrales et amélioration des perspectives épidémiologiques, assure Wilfrid Galand, de Montpensier Finance. Cela ne semble pas impossible. "N'oublions pas que les fragilités et les craintes sont souvent, en ce domaine, synonymes d'opportunités", souligne le stratégiste.