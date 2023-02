Montefiore Investment cède sa participation dans Gandi à Total Webhosting Solutions

(AOF) - Montefiore Investment, l’investisseur de référence des PME et ETI de services, annonce aujourd’hui la cession de sa participation majoritaire dans Gandi, bureau d’enregistrement français de noms de domaine, hébergeur web et fournisseur de mail et certificat SSL, au pan-européen Total Webhosting Solutions (TWS). Les deux entreprises, qui partagent un ADN et des valeurs entrepreneuriales similaires, fusionnent et annoncent la création de Your.Online.

Il s'agit d'une plateforme européenne de services en ligne dédiée à l'accompagnement d'entreprises de toutes tailles dans leurs ambitions de développement et de croissance en ligne. Your.Online servira plus d'un million de clients en Europe et aux États-Unis.

Abe Bakker, CEO de Your.Online, déclare : " Gandi est une entreprise exceptionnelle avec une forte culture " no bullshit " reconnue sur notre marché pour leur innovation et leur spécialisation sur la sécurité. Nous sommes honorés de la confiance qui nous a été accordée pour réaliser ce partenariat et nous sommes impatients de soutenir l'équipe de direction de Gandi dans son parcours de croissance. "