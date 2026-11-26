Monte Paschi Banque se relance en France sous le nom de Banque Nouvant

( AFP / MARCO BERTORELLO )

L'ex-Monte Paschi Banque en France, un établissement acquis par le fonds d'investissement américain J.C. Flowers fin mai et spécialisé notamment sur le marché des syndics de copropriété, se relance jeudi sous le nom de banque Nouvant.

L'ancienne filiale française de la banque italienne Monte dei Paschi di Siena (MPS) prend son indépendance et change de nom pour devenir la Banque Nouvant, a-t-elle annoncé jeudi dans un communiqué.

"L’arrivée (en mai 2026, NDLR) de J.C. Flowers & Co., investisseur spécialisé dans les services financiers avec 18 milliards de capital total déployé et plus de 25 années d’expérience, ouvre une nouvelle étape" du développement de Banque Nouvant, "une banque française indépendante", indique le communiqué.

Banque Nouvant ambitionne de "devenir un acteur européen de référence dans des domaines ciblés de la finance spécialisée".

Pour ce faire, elle mise notamment sur un renforcement de son activité de crédit et sur le développement de l’affacturage, en plus de son expérience dans l'accompagnement des syndics de copropriété et des administrateurs de biens.

Son nouveau nom, à la "sonorité française" et "facile à retenir" entend suggérer "la nouveauté et le mouvement vers l’avant", a précisé la banque.

Fin 2025, elle comptait plus de 900 millions d'euros de dépôts, environ 24.000 clients et des agences à Paris, Lyon, Marseille, Aix-en-Provence, Nice ou encore Strasbourg, et environ 650 syndics clients et administrateurs de biens.