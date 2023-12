Monte dei Paschi: l'ancien patron de Leonardo acquitté en appel

Alessandro Profumo, ancien patron du groupe italien d'aéronautique et de défense Leonardo, condamné en octobre 2020 à six ans de prison pour manipulation de cours et fausse communication en tant que président de la banque BMPS, a été acquitté lundi en appel.

Alessandro Profumo, ancien patron du groupe italien d'aéronautique et de défense Leonardo, le 23 novembre 2018, à Rome. ( AFP / FILIPPO MONTEFORTE )

M. Profumo, jugé devant le tribunal de Milan, avait écopé également d'une amende de 2,5 millions d'euros, tandis que l'ancien directeur général de la banque Monte Paschi di Siena (BMPS), Fabrizio Viola, avait été condamné à la même amende et à la même peine de réclusion.

M. Viola a lui aussi été acquitté en appel lundi et les amendes infligées aux deux anciens responsables de la banque ont été annulées par le tribunal d'appel de Milan.

Dans cette affaire, les deux hommes étaient poursuivis pour la comptabilisation présumée non correcte de produits dérivés dans les résultats financiers du premier semestre 2015.

"Je suis ému après huit ans de souffrance. J'ai toujours eu confiance en la justice. Et je suis content aussi pour la banque après la clôture de cette triste affaire", a déclaré M. Profumo après son acquittement.

Après l'acquittement, le titre de Monte dei Paschi est parti à la hausse à la Bourse de Milan et grimpait de 3% à 3,369 euros vers 15H30 (14H30 GMT).

MM. Profumo et Viola sont par ailleurs poursuivis par le parquet de Milan dans une autre affaire concernant BMPS et pour laquelle les magistrats ont demandé en décembre 2022 leur renvoi en justice, de même que celui de Massimo Tononi, président de la banque Banco BPM.

L'enquête porte sur l'inscription de dépréciations de mauvaises créances dans les comptes financiers de 2014 à 2016 et le procès a débuté en mai dernier.

Plus vieille banque de la planète, la BMPS a bénéficié en 2017 d'un sauvetage public à hauteur de 5,4 milliards d'euros, alors qu'elle était en grande difficulté.

L'État italien est son principal actionnaire depuis l'opération de sauvetage. Sa part initiale a été ramenée fin novembre de 64,23% à 39,23%, après la cession sur les marchés d'une part de 25% par le ministère de l'Economie.

Rome, qui doit se retirer du capital de BMPS afin de satisfaire aux exigences de la Commission européenne, cherchait ainsi à vendre une partie de sa participation à des investisseurs, faute d'avoir trouvé un repreneur.

Longtemps considéré comme le maillon faible du secteur bancaire italien, BMPS a confirmé le redressement de ses comptes sur les neuf premiers mois de l'année. Le bénéfice net a atteint 928,6 millions d'euros, contre une perte de 334,4 millions d'euros pendant la même période de 2022.