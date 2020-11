Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Monte dei Paschi en difficulté, l'Etat italien cherche un partenaire Reuters • 13/11/2020 à 17:02









MONTE DEI PASCHI EN DIFFICULTÉ, L'ETAT ITALIEN CHERCHE UN PARTENAIRE LONDRES/MILAN (Reuters) - La banque publique italienne Monte dei Paschi a annoncé qu'une analyse récente de ses réserves de capital laissait présager un manque de fonds propres, ajoutant que le gouvernement était prêt à la soutenir tout en encourageant sa fusion avec un établissement bancaire plus solide. Dans la présentation de ses résultats sur neuf mois disponible sur son site, la banque italienne a indiqué qu'un manque de fonds propres se profilait en raison d'une augmentation des provisions contre les risques juridiques au troisième trimestre, des répercussions de la pandémie ainsi que de facteurs liés à la réglementation. En présentant ses résultats trimestriels la semaine dernière, la banque italienne avait annoncé qu'elle évaluait différentes mesures pour renforcement son capital avec le soutien de l'Etat italien, son principal actionnaire. Monte dei Paschi a asuré que le trésor italien la soutenait, mais que ce dernier entendait respecter les engagements pris avec l'Union européenne lors de son renflouement qui, en 2017, a permis à l'État d'acquérir 68% du capital. L'Etat veut ainsi réaliser "une opération de marché en trouvant un investisseur de référence ou un partenaire bancaire de haut niveau pour restaurer la compétitivité de la banque", a indiqué Monte dei Paschi dans le document. Deux sources proches du dossier ont indiqué à Reuters que le Trésor avait lancé la procédure de recrutement des banques conseil et des cabinet d'avocats d'affaire dans le cadre de ce projet de privatisation. Ils ont jusqu'au 17 novembre pour déposer leurs dossiers, une décision étant ensuite attendue dans un délai d'une semaine. (Valentina Za et Pamela Barbaglia, version française Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées BANCA MPS MIL +0.88%