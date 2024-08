Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Monte dei Paschi: bénéfice net de 1 159 ME au 30 juin information fournie par Cercle Finance • 06/08/2024 à 10:37









(CercleFinance.com) - L'établissement, souvent présenté comme la plus ancienne banque du monde, a vu ses revenus nets d'intérêts progressé de 8,3% à 1.172 millions d'euros au 30 juin 2024 (soit 89,4 millions d'euros).



Le groupe siennois enregistre des revenus nets de commissions au 30 juin 2024 de 736 millions d'euros, en augmentation par rapport au résultat enregistré pour la même période de l'année précédente (+9,8%).



Le résultat brut d'exploitation du Groupe s'élève à 1 106 millions d'euros, en hausse de +18,0% par rapport au 30 juin 2023 (à 937 millions d'euros). Le résultat du 2e trimestre 2024, qui s'élève à 555 millions d'euros, est en hausse par rapport au trimestre précédent (551 millions d'euros).



Le bénéfice net s'inscrit à 1 159 millions d'euros au 30 juin (+87,3% en glissement annuel), dont 827 millions d'euros au 2ème trimestre.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.