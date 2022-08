Montagu entre en négociations exclusives pour la vente d'Arkopharma

(AOF) - Montagu, acteur du private equity en Europe, annonce aujourd'hui être entré en négociations exclusives pour la vente d'Arkopharma, société européenne spécialisée dans les médicaments et compléments alimentaires naturels à base de plantes, à Dermapharm AG, filiale à 100% de Dermapharm Holding SE, fabricant de produits pharmaceutiques en forte croissance.

Fondée en 1980 et basé à Carros, France, Arkopharma est le leader européen des produits de santé naturelle, couvrant 12 aires thérapeutiques sous la marque ombrelle Arkopharma et ses sept marques stratégiques dont Forcapil, Arkorelax, Azinc / Arkovital, Chondro-Aid, Cys-Control, Arkoroyal, et Arkogélules / Arkofluides.

Pendant sa détention par Montagu, la croissance d'Arkopharma a été soutenue par des investissements dans l'innovation et le développement de nouveaux produits. Montagu a aussi investi dans l'outil industriel et l'expansion internationale de la société, ce qui a contribué à asseoir sa position sur le marché en Europe.