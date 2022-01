Monster Beverage passe à l'alcool information fournie par AOF • 13/01/2022 à 14:50



(AOF) - La société de boissons énergétiques Monster Beverage entre dans le secteur des boissons alcoolisées avec d'un accord visant à acheter le brasseur CANarchy Craft Brewery Collective pour 330 millions de dollars en espèces. L'accord, qui devrait être conclu au premier trimestre 2022, apportera les marques Cigar City (Jai Alai IPA et Florida Man IPA), Oskar Blues (Dale's Pale Ale et Wild Basin Hard Seltzer), Deep Ellum (Dallas Blonde et Deep Ellum IPA), Perrin Brewing (Black Ale), Squatters (Hop Rising Double IPA et Juicy IPA) et Wasatch (Apricot Hefeweizen) au portefeuille de Monster.



"Cette transaction nous fournit un tremplin pour entrer dans le secteur des boissons alcoolisées", a déclaré Hilton Schlosberg, co-directeur général de Monster.



"L'acquisition nous fournira une infrastructure entièrement en place, y compris les personnes, la distribution et les licences, ainsi qu'une expertise en matière de développement de boissons alcoolisées et des capacités de fabrication dans ce secteur."





