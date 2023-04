Moneta Asset Management lance son troisième fonds fermé

(AOF) - Moneta Asset Management a lancé le 17 avril dernier son troisième millésime de fonds fermés, baptisé MME 2028. Avec ce fonds, l’objectif est de lever 150 millions d’euros au maximum et d’investir massivement en actions cotées peu liquides petites et moyennes valeurs en cas de stress de marché. Ce produit d’épargne fermé pendant 5 ans permet aux investisseurs de profiter des paris marqués de Moneta via un portefeuille concentré favorisant la performance à long terme.

Le fonds MME 2028 va offrir une exposition sur les petites et moyennes valeurs avec une analyse financière détaillée habituellement réservée aux grandes capitalisations. Avec ce produit d'épargne en actions cotées, les clients investisseurs s'engageront sur une période de 5 ans.

" Cette stabilité des encours est propice à la mise en œuvre d'une gestion de conviction sur les petites et moyennes valeurs ", souligne Moneta.

MME 2028 permettra de diriger l'épargne longue de ses porteurs vers les actions cotées. Ce véhicule aura la capacité de prendre des positions " tranchées et éventuellement très contrariantes ", notamment sur des valeurs peu liquides ou illiquides.

Ces dernières valeurs peuvent en effet subir de fortes variations de cours lors d'épisodes de stress de marché, faute d'acheteurs, créant ainsi des opportunités pour les porteurs du fonds MME 2028.