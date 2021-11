Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mondelez : zéro émission nette de GES visé en 2050 information fournie par Cercle Finance • 01/11/2021 à 15:30









(CercleFinance.com) - Mondelez International annonce s'engager à atteindre un objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre (GES) pour 2050 sur l'ensemble de sa chaîne de valeur, dans le cadre de sa participation à l'ambition de limiter la hausse de la température mondiale. Au cours des deux prochaines années, le groupe agroalimentaire présentera un plan à durée limitée comprenant des objectifs provisoires pour ses principales sources d'émissions. Il fournira aussi des examens annuels des progrès. Mondelez revendique des progrès significatifs l'année passée par rapport à ses objectifs existants pour 2020 et 2025, ayant même dépassé ses objectifs en termes de réduction des émissions de CO2 provenant de la fabrication.

Valeurs associées MONDELEZ INTL RG-A NASDAQ +0.08%