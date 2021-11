Mondelez : une nomination au conseil d'administration

(CercleFinance.com) - Mondelez International annonce la nomination d'Ertharin Cousin, fondatrice, présidente et directrice générale du Food Systems of the Future Institute, au conseil d'administration du groupe agroalimentaire, à compter du 1er janvier 2022.

Ertharin Cousin possède plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie alimentaire mondiale. Elle a notamment été Ambassadeur et Représentant permanent auprès des agences des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture au sein de l'administration Obama.

Elle a aussi été vice-présidente exécutive et directrice opérationnelle d'America's Second Harvest, et vice-présidente principale des affaires publiques chez Albertsons Companies. Elle siège actuellement au conseil d'administration de Bayer.