Mondelez : une acquisition pour se renforcer en Europe

(CercleFinance.com) - Mondelez International a annoncé mercredi l'acquisition de Chipita S.A, un fabricant de croissants et de produits de boulangerie industrielle très présent en Europe centrale et orientale. Créé en Grèce il y a une quarantaine d'années, Chipita bénéficie d'une 'forte croissance' qui l'a conduit à générer l'an dernier un chiffre d'affaires de 580 millions de dollars, précise la multinationale de l'alimentation. Mondelez, qui possède déjà les biscuits Oreo et les chocolats Cadbury, explique que l'opération va lui permettre de mettre un pied sur le marché des viennoiseries, dont il était jusqu'ici absent, tout en se renforçant en Europe de l'Est. Le montant de l'opération est estimé autour de deux milliards de dollars.

Valeurs associées MONDELEZ INTL RG-A NASDAQ -0.19%