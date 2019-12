Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mondelez : un directeur stratégie et transformation nommé Cercle Finance • 18/12/2019 à 08:45









(CercleFinance.com) - Mondelez International fait part de la nomination de Minsok Pak come vice-président exécutif, directeur de la stratégie et de la transformation. Reportant directement au PDG Dirk Van de Put, il intégrera l'équipe de direction le 13 janvier prochain. Dans ses nouvelles fonctions, Minsok Pak sera responsable de la stratégie d'entreprise et des opportunités de croissance, dont celles de croissance externe. Il dirigera en outre SnackFutures, la plateforme d'innovation et d'investissement de Mondelez. Avant de rejoindre le groupe agroalimentaire -détenteurs entre autres des marques Lu, Milka et Cadbury-, Minsok Pak exerçait des fonctions similaires chez le groupe de distribution alimentaire à bas prix Target Corp.

Valeurs associées MONDELEZ INTL RG-A NASDAQ +0.71%