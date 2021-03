Mondelez : SnackFutures adhère à l'Upcycled Food Association

(CercleFinance.com) - Mondel?z International annonce l'adhésion de SnackFutures, son centre d'innovation et de capital-risque, à l'Upcycled Food Association (UFA), organisme à but non lucratif voué à la prévention du gaspillage alimentaire.

'SnackFutures a lancé deux marques utilisant des produits recyclés et a lancé le programme de démarrage CoLab qui comprend des opportunités d'investissement favorables à la planète', souligne le groupe agroalimentaire.

Mondel?z ajoute qu'un programme de certification de recyclage par l'UFA, 'qui permet aux marques et aux entreprises de demander une certification tierce d'ingrédients et de produits, sera lancé plus tard cette année'.