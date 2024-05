Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mondelēz: reçoit une amende de 337,5 ME de l'UE information fournie par Cercle Finance • 23/05/2024 à 12:20









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a infligé une amende de 337,5 millions d'euros à Mondelēz International pour avoir entravé le commerce transfrontalier de chocolat, biscuits et café entre les États membres, en violation des règles de concurrence de l'UE.



Mondelēz a conclu des accords anticoncurrentiels et abusé de sa position dominante pour limiter la revente de ses produits dans différents pays de l'UE afin de maintenir des prix élevés, indique la Commission.



Ces pratiques illégales ont empêché les détaillants de profiter des prix plus bas dans certains États membres, pénalisant ainsi les consommateurs européens.





