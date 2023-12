Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mondelez: plan soumis à la SBTi pour la neutralité carbone information fournie par Cercle Finance • 14/12/2023 à 08:01









(CercleFinance.com) - Mondelez International annonce avoir soumis un plan assorti d'un échéancier dans les délais de la SBTi (Science Based Targets Initiative), pour son objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre dans sa chaîne de valeur d'ici 2050 conformément au protocole de 1,5 °C.



En outre, le groupe agroalimentaire confirme son objectif de ne pas recourir à de la déforestation dans ses ressources en matières premières d'ici 2025, conformément au règlement de l'Union européenne sur la déforestation et aux directives de la SBTi.



Mondelez International affirme aussi accélérer les pratiques d'agriculture régénératrice, faire progresser les énergies renouvelables sur ses sites de fabrication et réduire ses émissions de CO2e grâce à des gains d'efficacité et des innovations.





