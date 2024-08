Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mondelez: partenaire de Coca-Cola pour 2 nouveaux produits information fournie par Cercle Finance • 13/08/2024 à 15:32









(CercleFinance.com) - Coca-Cola et Oreo, une marque du groupe Mondelez, se sont associés pour lancer deux produits en édition limitée : le biscuit Oreo Coca-Cola et le Coca-Cola Oreo Zero Sugar Limited Edition.



Inspirée par l'idée des 'Besties' (meilleurs amis), cette collaboration vise à célébrer les amitiés en proposant des expériences uniques et des produits combinant les saveurs des deux marques emblématiques.



Disponibles pour une durée limitée, ces nouveautés comptent 'surprendre et à ravir les fans' en leur offrant 'une nouvelle façon de savourer ces classiques'.





Valeurs associées MONDELEZ INTL RG-A 69,58 USD NASDAQ +0,43%