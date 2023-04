Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mondelez: objectifs relevés pour 2023 information fournie par Cercle Finance • 28/04/2023 à 10:55









(CercleFinance.com) - A l'occasion de ses résultats au titre des trois premiers mois de 2023, Mondelez a relevé jeudi soir ses perspectives annuelles de croissance organique des revenus et de croissance à taux de changes constants du BPA ajusté, à 10% ou plus dans les deux cas.



Pour le trimestre écoulé, le groupe agroalimentaire a publié un BPA ajusté de 0,89 dollar, en hausse de 17,3% à taux de change constant, pour des revenus de 9,17 milliards, en croissance de 19,4% en organique, grâce essentiellement aux effets prix.



'Nous avons constaté une demande généralisée dans les marchés développés et émergents, alors que les consommateurs du monde entier continuent de donner la priorité à nos chocolats, biscuits et collations', commente le CEO Dirk Van de Put.





