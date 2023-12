Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mondelez: nouvelle directrice des ressources humaines information fournie par Cercle Finance • 13/12/2023 à 14:25









(CercleFinance.com) - Mondelez International annonce que Stephanie Lilak deviendra directrice des ressources humaines à compter du 15 janvier, succédant à Paulette Alviti qui prendra sa retraite en avril après une période de transition et cinq ans et demi au sein de l'entreprise.



Stephanie Lilak sera responsable de la supervision des ressources humaines à l'échelle mondiale, y compris la gestion des talents, la rémunération et les avantages sociaux, les relations avec les employés, ainsi que la diversité, l'équité et l'inclusion.



Elle rejoindra l'équipe de direction de Mondelez après avoir travaillé chez Bumble, et exercé des fonctions dirigeantes en ressources humaines chez le groupe agroalimentaire General Mills et la chaine de restauration rapide Dunkin Brands.





